No estado, 5% da soja da safra 2017/2018 foi colhida, segundo Aprosoja/MS

A colheita da safra de soja 2017/2018 está apenas no começo no estado. De acordo com levantamento do Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), divulgado nesta sexta-feira (16) pela Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), 5,1% da área de soja foi colhida até o último dia 09 de fevereiro.

A região norte tem área colhida mais avançada, de 8,2%. A região centro do estado tem 7,1% de área colhida e, a região sul, 3,6 %. A estimativa de área colhida total até o momento em MS é de aproximadamente 98.800 hectares.

Mesmo com o andamento inferior cerca de 5,5 % em relação à safra 2016/2017, para a data de 09 de fevereiro, a evolução da retirada dos grãos das lavouras encontra-se dentro do esperado. Nos últimos dez dias a colheita avançou 3,8% no estado, ou seja, 72.800 hectares de soja foram colhidos neste período.

A projeção da Aprosoja/MS é de que a área plantada nesta safra 2017/2018 seja de 2,6 milhões de hectares, com estimativa de produção de grãos de 8,7 milhões de toneladas. Assim, espera-se que a produtividade média mantenha-se em 56,0 sc/ha. Esses números serão confirmados após a completa finalização dos procedimentos de colheita em Mato Grosso do Sul.