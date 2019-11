Boletim médico No hospital, família de Gugu tem sala reservada e espera por boletim médico Apresentador sofreu acidente doméstico enquanto consertava o ar-condicionado

Após ser noticiado a morte do apresentador Gugu Liberato, no início da noite de ontem, o apresentador da Record TV, Cézar Filho, deu detalhes sobre o acidente que Gugu sofreu em sua casa na cidade de Orlando na Florida no Estados Unidos.

Na explicação do apresentador ele diz que Gugu consertava um aparelho de ar condicionado em sua casa e o piso cedeu, o que fez ele cair de uma altura de 4 metros e bater a cabeça.

Depois do acidente, Gugu precisou ser internado e foi levado ao hospital Orlando Health, onde permanece em observação.

Familiares do apresentador estão em Orlando e acompanham o estado de saúde dele. Um programa da Record TV, afirmou que uma sala foi reservada para que todos os parentes acompanhassem o quadro clínico e um boletim sobre a situação da saúde de Gugu.

O porta-voz do apresentador afirmou que os familiares do artista chegaram em Orlando às 19h30 de quinta. Entre eles, está a mãe do apresentador, dona Maria do Céu, de 90 anos, que mora em São Paulo e viajou com urgência para o local.