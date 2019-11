Tráfico Pai leva família para fazer compras no Paraguai e abastece carro com cocaína Foi preso levando R$ 800 mil em droga para o Paraná

Droga estava escondida no carro Foto: Divulgação/PRF

Homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta semana, na quarta-feira (27), quando levava a carga de cocaína para Umuarama (PR). Ele levou a esposa e filha para fazerem compras em Salto del Guairá (PY) enquanto carregou a droga em Mundo Novo, cidade que fica a 462 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipe abordou o motorista, que estava no Nissan Sentra com a esposa de 43 anos e a filha de 13 anos, na BR-487 em Alto Paraíso (PR). Os policiais fizeram uma vistoria no carro e encontraram os tabletes de cocaína escondidos no para-choque traseiro e no painel de instrumentos.

O motorista contou que levou a família para fazer compras no Paraguai e aproveitou para ir até Mundo Novo carregar a droga, que levaria até Umuarama (PR). O entorpecente, avaliado em pelo menos R$ 800 mil foi apreendido e o homem encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Xambrê.