Biblioteca Isaias Paim No projeto Carnateca, da Biblioteca Isaias Paim, crianças aprendem brincando

A manhã desta quinta-feira (28.2) foi de muita alegria na Biblioteca Estadual Isaias Paim. As crianças se divertiram muito e aprenderam sobre cultura popular brasileira no período de Carnaval durante o projeto Carnateca.

A programação foi toda voltada para o público infantil, com apresentação do grupo Unicórnio de Teatro, com a peça “A Sopa de Pedra”, contação de histórias sobre “Contos Carnavalescos” e o folguedo do “Boi de Carnaval”.

Alunos de escolas particulares e públicas e crianças levadas pelos pais se divertiram muito com o folguedo do “Boi de Carnaval”, que contou a história do boi que teve sua língua arrancada para alimentar uma menina e foi salvo pelo pajé da fazenda.

Mariana de Castro, acadêmica de Artes Cênicas da Uems e estagiária da Biblioteca.

Mariana de Castro, acadêmica de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e estagiária da Biblioteca, foi quem conduziu a brincadeira com o boi. “Na manifestação popular é muito importante a alegria, as manifestações populares são o sangue pulsando. Valorizar nossa cultura brasileira é muito importante. Temos mais de 300 grupos de bois no Brasil. São manifestações populares que acontecem em vários lugares e se tornam tradição porque são passadas oralmente de geração em geração”, explica para as crianças.

Maria Fernanda Sanches, de 12 anos, estudante da 8ª série, achou a brincadeira muito divertida. “Você se abre, é emocionante. Já ouvi falar de algumas histórias na escola, mas não muito. Aprendi várias coisas”.

Maria Fernanda Sanches, de 12 anos, estudante da 8ª série, achou a brincadeira muito divertida.

Felipe Ferreira, de 12 anos, e Luiz Henrique, de 13, ambos estudantes da 8ª série, acharam a experiência muito diferente. “Às vezes a gente fica muito preso na sala de aula. Aqui é muito bom pra ter cultura, ler livros, conhecer as tradições e músicas”, diz Felipe. “A gente pode vir aprender. Eu não sabia muito sobre essas histórias, aqui aprendi muita coisa”, diz Luiz Henrique.

Felipe Ferreira (esq.) e Luiz Henrique (dir.) adoraram o Carnateca.

Para Mariana, as manifestações que acontecem no Carnaval no Brasil vão agregar conhecimento para a formação cultural das crianças. “Aqui em Mato Grosso do Sul não vivemos a tradição como no Nordeste, mas precisamos conhecer porque é cultura brasileira. No projeto Carnateca nós a cada ano buscamos trazer uma manifestação específica do País para as crianças conhecerem este macrocosmo que é o Brasil”.

Eleuzina Crisanto de Lima, coordenadora da Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim, explica que o Carnateca é um projeto de leitura da história do Carnaval. “A maioria não conhece a história do Carnaval, que é uma festa antiga. Criou-se o Carnateca para que as crianças conheçam nossas histórias brasileiras e para promover a integração entre elas. No Carnateca elas brincam e aprendem juntas”.