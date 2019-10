JUDICIÁRIO No STF, Rosa Weber decide hoje prisão após 2ª instância Sessão continua nessa 5ª feira Relator foi único a votar contra Faltam votos de 7 ministros

Os ministros analisam a constitucionalidade da execução de sentenças após condenação em 2ª Instância Foto: STF/ Nelson Jr. - 25.set.2019

O placar era de 3 a 1 no Supremo, ainda ontem (23), em favor da manutenção da prisão após condenação em segunda instância, naquele momento a sessão foi encerrada. Foram contrários o relator, Marco Aurélio Mello, e, a favor, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso. “O que justificaria o STF reverter entendimento que produziu resultados relevantes e adotar posição que vai dificultar o enfrentamento dessa situação dramática?” Marco Aurélio argumentou no sentido contrário. Barroso rebateu. “O Brasil vive uma epidemia de violência e de corrupção”. “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, disse, mencionando a Constituição.

A sessão voltará ao ar agora [às 14h Brasília], quando a ministra Rosa Weber deve dar seu voto chave.

Curiosamente a Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) quer considere nula a condenação do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. Segundo os solicitantes, é para seguir a decisão do Supremo de que réus delatores devem se manifestar, nas considerações finais, antes dos réus delatados. Nesse caso o processo voltaria à primeira instância, no entanto, Lula já havia sido condenado a 12 anos e 11 meses de prisão em segunda.

Livre da justiça, o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, passou àqueles que apoiaram sua ida a liderança do PSL na Câmara, os cargos dos ministérios da Economia e Minas e Energia. Conforme a jornalista, Monica Bergamo, quem tinha a lista em mãos para negociar as ofertas era Bia Kicis, do PSL-DF.

Mas a briga na sigla ainda está acirrada, do outro lado do partido, o líder do PSL no Senado, protocolou pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro do PSL. Dentre as justificativas, os ex aliados apontam diversas irregularidades na atuação do Zero Três no comando do partido em São Paulo.

*Com agências.