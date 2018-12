João César Mattogrosso No Tiradentes, vereador João César Mattogrosso visitou trecho crítico do trânsito

Na manhã desta quinta-feira (13), o vereador João César Mattogrosso (PSDB) esteve com o Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, na Rua Marquês de Lavradio, para acompanhar uma demanda de comerciantes e moradores da região para melhoria no trânsito.

A situação fiscalizada pelo parlamentar é crítica, pois no local há intenso tráfego de veículos e sinalização insuficiente. Desta forma, os horários de pico são marcados por lentidão, acidentes e elevado estresse de quem tenta trafegar pelo local.

De acordo com a reclamação, o maior problema está no trecho que interliga as ruas Marquês de Lavradio, Prof. Xandinho e Rouxinol. “Aqui de manhã, na hora do almoço e no final da tarde é impossível passar, porque é lotado”, reclama Carlos, que é comerciante na região.

Após analisar a situação, o vereador João César Mattogrosso destacou que a reivindicação de quem vive no local é válida. “Realmente, o trânsito por aqui precisa de adequações em caráter de urgência, porque quem trabalha e vive por aqui está cercado por insegurança”, ponderou.

A solução apresentada pelo titular da AGETRAN é a instalação de semáforos no local. “A melhor forma de resolver o problema neste local é através da semaforização”, apontou Janine de Lima Bruno.

Desde o ano passado, no primeiro ano do mandato, o vereador João César Mattogrosso encaminhou indicação solicitando os semáforos para o local. O parlamentar seguirá acompanhando a situação até o atendimento da solicitação.

