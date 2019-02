Fla-Flu Noite de futebol tem estreia do Corinthians na Sul-Americana e Fla-Flu no Rio Timão recebe o Racing-ARG em Itaquera. Flamengo e Fluminense disputam vaga na final do 1º turno do torneio estadual.

Por: Gabriel Neris 14/02/2019 às 18:00 Comentar Compartilhar

A noite de futebol nesta quinta-feira (14) marca a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana e também o clássico entre Flamengo e Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partir das 19h30 (de MS), no Maracanã, tem Fla-Flu para decidir quem disputará o título da Taça Guanabara contra o Vasco. O jogo deve ser marcado por fortes emoções antes da bola rolar. Será o primeiro jogo do Rubro-negro depois do incêndio no Centro de Treinamento que matou dez pessoas na semana passada. O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Bruno Henrique e Éverton Ribeiro; Gabriel. Do outro lado, o Fluminense pode começar o clássico com Rodolfo; Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e Marlon; Bruno Silva, Airton, Everaldo, Daniel e Luciano; Yony González. Às 20h30, o Corinthians estreia na Copa Sul-Americana contra o Racing-ARG. O primeiro jogo será na Arena, na capital paulista. O técnico Fabio Carille deve mandar a campo Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro, Sornoza, Vagner Love e Jadson; Gustavo. Esta noite também tem jogos da Copa do Brasil. Os duelos marcados para hoje são URT (MG) x Coritiba, Sinop (MT) x Santa Cruz, Fast (MA) x Oeste (SP) e Tubarão (SC) x Brasil de Pelotas (RS).