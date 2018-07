Noiva Fashion Noiva Fashion inova com lançamento de serviço inédito em Campo Grande 23ª edição do evento será entre os dias 9 e 11 de agosto no Golden Class

Todo casal que organiza um casamento tem o mesmo desejo: uma festa que fique para sempre na memória dos convidados e onde todo mundo se sinta à vontade. Para isso, não basta só escolher um bom local ou um cerimonial competente. O estilo dos noivos e da festa tem que estar alinhado, e para isso, a dica é investir em uma consultoria de imagem.

“Do convite à decoração, a festa terá muito mais chances de sucesso se transmitir a mensagem correta aos convidados” explica DanúbiaHelmich, consultora de imagem ecoach formada pela EcoleSupérieure de Relooking, primeira escola de formação na França a ter certificação profissionalizante na área da Imagem.

Danúbia lançará um serviço inovador em Campo Grande durante a 23ª edição do Noiva Fashion, a Consultoria de Imagem para Noivas.O serviço inclui o estudo das cores e tonalidades que traduzem a personalidade da noiva (colorimetria), a orientação para escolha do vestido de acordo com o biótipo dela, e conforme o pacote, Danúbiaorganiza até os looks que serão usados na lua de mel.

“As pessoas são muito influenciadas por tendências, mas elas vêm e vão, enquanto a essência da pessoa não muda. Essas informações vão servir de base para o trabalho do cerimonial ao organizar a festa, guiará a maquiagem e penteado, além dos acessórios, buquê e até o que ela vai usar na lua de mel, conforme as ocasiões e agenda” conta ela.

Outro serviço exclusivo é o Workshop para Madrinhas e mãesdos noivos “Para cada uma delas é feito o estudo de colorimetria e morfologia para escolher o vestido ideal. Se a noiva escolher a mesma cor para todas, a tonalidade tem que ser compatível com a madrinha e orientamos até a posição delas no altar, se a noiva quiser um efeito degradê, por exemplo” explica.

O Workshop para Madrinhas poderá ser contratado à parte durante o Noiva Fashion, depois disso apenas como parte do pacote.

O Noiva Fashion acontece entre os dias 9 e 11 de agosto no Golden Class e é o maior e mais completo evento do setor no Estado. Os prestadores de serviço e as empresas que pretendem fazer parte desse evento, podem entrar em contato para reserva de estandespelos telefones: (67)99284-1904 e (67) 99269-0672.

