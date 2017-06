Inep Nome social no Enem pode ser solicitado até o final desta semana "Participantes transexuais e travestis devem anexar o documento, informou o orgão"

Os candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2017 tem até o próximo domingo (4) para solicitar ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) o atendimento por nome social. Participantes transexuais e travestis devem anexar o documento na Página do Participante.

Das regras



É necessário que três documentos, aceitos somente nos formatos PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB, sejam anexados. O participante precisa de uma foto atual e nítida, com fundo branca e colorida, que enquadre desde a cabeça até os ombros; cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação; cópia assinada e digitalizada do formulário de solicitação.



A opção pelo atendimento por nome social está no canto superior esquerdo da Página do Participante. O candidato deverá informar o nome social, determinar se quer ensalamento conforme esse nome e escolher o ambiente sanitário que gostaria de usar nos dias do exame, se masculino ou feminino.



De acordo com o Inep, os documentos devem ser legíveis, para que não corram o risco de serem considerados inválidos para comprovação do atendimento. As solicitações indeferidas poderão ser consultadas na Página do Participante.