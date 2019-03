Nomeados representantes do Coegemas na ComissÃ£o Intergestores Bipartite da AssistÃªncia Social

Assistência Social Nomeados representantes do Coegemas na Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social

Conforme publicado na edição desta segunda-feira (11.3), do Diário Oficial do Estado (DOE), foram nomeados 10 representantes na Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MS), em substituição a antigos gestores. Os nomeados na CIB-MS, titulares e suplentes, fazem parte do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Coegemas-MS).

A CIB constitui-se como espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da Política de Assistência Social, caracterizando-se como instância de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas). São negociações e acordos estabelecidos entre os entes federativos envolvidos por meio de consensos para a operacionalização e o aprimoramento do Suas.

Confira a relação dos nomeados:

Representantes da Capital

Titular: José Mario Antunes da Silva

Município de Campo Grande

Suplente: Sérgio Wanderly Silva

Município de Campo Grande

Representantes dos municípios de Grande Porte

Titular: Maria Fátima Silveira de Alencar

Município de Dourados

Suplente: Vera Helena Arsioli Pinho

Município de Três Lagoas

Representantes dos municípios de Médio Porte

Titular: Vera Lucia Oliveira de Souza

Município de Ponta Porã

Suplente: Daiane Vilharva Cáceres Franzoni

Município de Japorã

Representantes dos municípios de Pequeno Porte II

Titular: Marizelia Mazzini Medeiros

Município de Naviraí

Suplente: Rosane Moccelin de Arruda

Município de São Gabriel do Oeste

Representantes dos municípios de Pequeno Porte I