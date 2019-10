"NÃ³s queremos Ã´nibus novos e dentro do prazo", diz Prefeito sobre ConsÃ³rcio Guaicurus

TRANSPORTE "Nós queremos ônibus novos e dentro do prazo", diz Prefeito sobre Consórcio Guaicurus Prefeito diz que Consórcio não é obrigado a trazer ônibus climatizados, mas foi um pedido devido ao clima da Capital

Foto: Marcos Ermínio/Midiamax

A frota de 55 ônibus coletivos novos deve chegar e ser disponibilizado para uso em Campo Grande no início de 2020 anunciou hoje (15), o Prefeito Marquinhos Trad (PSD). Desses ‘carros’ nenhum é climatizado, no entanto, ao menos 10 outros que devem chegar com a função.

Conforme o Prefeito, a empresa responsável pelas linhas de ônibus não tem obrigatoriedade de entregar ônibus climatizados, mas que o Consórcio Guaicurus atende a um pedido em decorrência do calor que atinge a Capital. “Foi um pedido meu em razão do clima. Não é [pedido] supérfluo, é necessário para garantir o conforto e o acolhimento do usuário do transporte”, disse.

Ainda de acordo com declaração feita pela prefeito, os ônibus foram conseguidos, após notada o atraso de quase um ano e meio de renovação da frota, por parte do Consórcio Guaicurus, o contrato previa renovação a cada 5,5 anos, no entanto, os ônibus atuais que circulam pela Capital, somam 6,4 anos.

“Não sabemos se vamos acatar ou não a defesa do Consórcio, nós queremos ônibus novos e dentro do prazo, não temos nada a ver com a Marcopolo”

Uma insatisfação por parte da população, está em uma informação confirmada hoje por Marquinhos: a de que 15 dos 55 ônibus, são micro. O que, conforme a população reduz a capacidade de transporte de passageiros. Marquinhos respondeu ao questionamento alegando que os micro estavam previstos em contrato com o Consócio.

O Consórcio Guaicurus não negou a informação sobre a chegada de micro-ônibus. A empresa se limitou a informar que os novos veículos ainda estão sendo licenciados.

*Com assessoria.