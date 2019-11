ERRATA Nota de esclarecimento da Eletrosul sobre reportagem com informação errada

Em reportagem publicada na sexta-feira (01/11), o MS Notícias noticiou erroneamente que as empresas que detinham as concessões para distribuição de energia em Mato Grosso do Sul, seriam "Energisa e Eletrosul", quando na verdade as empresas que possuem essa concessão no estado são: "Energisa e Elektro". Com isso, o MS Notícias pede desculpas aos seus leitores pela informação reportada por esse veículo e se retrata igualmente à empresa de energia Eletrosul.

Na ocasião o site reportou a aprovação da Lei nº 5.427, que deu prazo de 120 dias as empresas com concessões em MS, para que essas passem as informar, por meio de um relatório, os detalhamentos de gastos ao consumidor final.

Em nota de esclarecimento a Eletrosul, disse a reportagem que e empresa atua exclusivamente nos segmentos de geração e transmissão de energia. E não de distribuição como o veículo havia relacionado o nome da empresa.

Para conferir essa matéria, entre no link.

*Informamos que o título deste conteúdo sofreu modificações.