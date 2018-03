NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação à denúncia de estupro de uma caloura da UFGD durante a participação em uma festa em Dourados, informamos que:

- estamos acompanhando o caso junto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DAM) e nos colocamos à disposição da segurança pública para auxiliar nas investigações, ressaltando que cabe à DAM a investigação criminal;

- a UFGD disponibiliza seu serviço de Ouvidoria para o recebimento de informações e denúncias; assim como mantém o setor de Atendimento Psicológico para receber tanto a vítima quanto seus familiares;

- já está confirmada uma agenda da equipe da UFGD com a delegada para mais esclarecimentos dos fatos nesta quarta-feira;

- conforme o andamento das investigações, e se for comprovada a participação de alunos da UFGD no caso, todas a medidas administrativas cabíveis serão tomadas, inclusive a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD);

- a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROAE) já acionou a Polícia Militar para ações mais efetivas contra o trote, considerado crime nas instâncias federal, conforme Portaria nº 083, de 07 de março de 2007, e estadual, por meio da Lei Estadual nº 2.929, de 9 de dezembro de 2004;

- vamos manter as atividades de Recepção aos Calouros, que acontecerão nesta quarta e quinta-feiras, fazendo questão de abordar temas como violência, assédio e estupro junto aos acadêmicos que estão chegando na Instituição;

- sabendo das consequências danosas junto à comunidade acadêmica, repudiamos toda e qualquer ação de trote.