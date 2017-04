Nota de repúdio Nota de repúdio sobre demissões por causa da paralisação de obras da BR-163

Nenhum direito a menos. Nenhum trabalhador ou trabalhadora a menos dentro da BR-163/MS.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇAO, OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM GERAL DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL–SINTICOP, entidades representativas de classe vem, por meio desta carta aberta, manifestar seu total repúdio às demissões arbitrárias praticadas pela empreiteira que executam serviços na duplicação da BR-163/MS. Desde 12 de abril de 2017, as empresas dispensaram, sumariamente, 2.000 trabalhadores e trabalhadoras porque simplesmente a contratante CCR/MS VIA, paralisou as obras pedindo revisão do contrato junto a Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Alegando prejuízo na arrecadação do pedágio na ordem de 35% na arrecadação prevista inicialmente devido a recessão, que foi decorrência da nossa crise econômica, política.

Nossa indignação é legitimada pela justificativa apresentada pela empresa no ato das demissões. As empreiteiras alegam, que CCR MS VIA de maneira inconsequente e irresponsável, paralisou as obra sem aviso prévio alegando “adequação de custos” frente ao cenário de crise econômica para garantir a sustentabilidade da empresa. Nesse ponto, ressaltamos a contradição da estatal que usa o argumento de “crise econômica”, mas arrecadam diariamente nas praças de pedágio, uma média de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que ligam 21 municípios de Mato Grosso do Sul, desde Sonora divisa com Mato Grosso, até Mundo Novo, na divisa com Paraná, as praças de pedágio foram ativadas em setembro de 2015, os valores vão de R$ 4,65 a R$ 7,40. Bem como a contratante que alega prejuízo tem um empréstimo junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômicos e Social) no valor de R$ 23,3 Bilhões.

A direção da CCR/MS VIA, que iniciou esse empreendimento prometendo empregos e desenvolvimento social e econômico aos municípios do Estado MS, através de pagamentos de impostos e adequação aos acessos nas cidades e duplicação BR 163, para acabar de vez os acidentes que causaram mortes, coloca em prática uma política inversa: a de demissões em massa. O referido “crescimento” citada pelos gestores da empresa não é levado em conta quando o assunto são as paralizações das obras de duplicação da BR-163/MS.

As demissões irresponsáveis e cruéis são um ato controverso das empreiteiras e CCR/MS VIA que nos últimos meses promoveu outros ataques à dignidade e aos direitos arduamente conquistados pela categoria.

As dispensas também foram decididas e realizadas sem transparência, já que não houve diálogo e negociação prévia com a entidade sindical que representa esses trabalhadores da Construção Pesada do estado de MS.

Por fim, destacamos que valorizar a mão de obra de trabalhadores do estado MS, promover o emprego e acabar com a prática das demissões coletivas, serão um ato de valorização aos compromissos assumidos pela CCR/MS VIA, juntamente com governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e pelas empreiteiras, perante os trabalhadores e trabalhadoras. Romper com esses acordos significa trair a confiança de todos.

Não às demissões. Nenhum direito a menos

Walter Vieira dos Santos

Presidente Sinticop