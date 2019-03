UCDB Em shopping, curso de Ciências Contábeis da UCDB promove Balcão de Atendimento Fiscal

Começou nesta quinta-feira (28) e segue até hoje (29), o Balcão de Atendimento Fiscal, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº4796. Das 16h às 22h, acadêmicos e docentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) orientam contribuintes que possuem uma fonte de renda e até dois bens sobre como fazer a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019.

No primeiro dia de ação no shopping, várias pessoas compareceram em busca de orientações, uma delas foi Rodrigo Fernandes da Silva. O supervisor de segurança levou todos os documentos necessários e, em poucos minutos, deixou o local com a declaração pronta. “Gostei bastante do atendimento. Esclareci tudo o que precisava, pois já havia começado a fazer a declaração, mas tinha errado em alguns pontos, pois faltaram dados. Aqui, o pessoal da UCDB me ajudou e agora está tudo certo”, elogiou Rodrigo.

Segundo a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Católica, Lucélia Tashima, os atendimentos desta terceira edição do Balcão tiveram início no campus Tamandaré, na segunda-feira (25), e só nas primeiras quatro horas, aproximadamente, 100 pessoas foram atendidas entre preenchimento da declaração e orientações. No shopping a movimentação também foi grande, no geral, segundo Lucélia, percebe-se que, muitas vezes, os contribuintes possuem as mesmas dúvidas.

“As pessoas chegam aqui querendo saber, principalmente, em relação ao informe de rendimentos. É importante pontuar que tudo o que o contribuinte recebe é rendimento, não apenas o salário, também entra aí o valor recebido por ter um imóvel alugado ou o rendimento de uma aplicação financeira, por exemplo. Além disso, outro questionamento recorrente é quem pode ser colocado como dependente. Nós estamos aqui para ajudar e esclarecer tudo isso”, explicou Lucélia.

Junto com os acadêmicos que cursam Ciências Contábeis por meio do ensino presencial, também trabalharam na ação alunos que estudam pela modalidade a distância e moram em Campo Grande. Gabriela dos Santos Borges, de 31 anos, é acadêmica do 4º semestre e faz a graduação por meio da UCDB Virtual. Segundo ela, a experiência foi bastante positiva tanto para aprender mais quanto para ajudar a população.

“Foi ótimo estar aqui, primeiro porque a gente pode praticar o conteúdo que vemos em sala de aula e, segundo, porque podemos ajudar as pessoas e ensiná-las a respeito de como fazer a declaração. Percebo que, para muitos, isso é bastante importante. Tem gente que chega aqui falando que não teria condições de pagar um contador e não saberia fazer sozinha”, comentou Gabriela.

Neste ano, os acadêmicos e docentes da UCDB ampliaram o serviço oferecido pelo Balcão de Atendimento Fiscal. Além do atendimento no Bosque dos Ipês, o cronograma inclui orientações para os contribuintes de Sidrolândia e também para a comunidade acadêmica da Católica. (Confira abaixo a programação)

Programação do Balcão de Atendimento Fiscal

06/04 – Casa do Trabalhador (Rua Paraíba, nº175), em Sidrolândia, das 9h às 16h.

22/04 – UCDB (Labinf, bloco B), das 16h às 20h40.

Mais informações podem ser obtidas por meio do número (67) 3312-3300, ou via e-mail cco@ucdb.br.

Sobre a declaração IRPF 2019

A declaração é obrigatória para quem, durante o ano de 2018, obteve rendimentos tributáveis (salários, aluguéis, pensões, etc.) superiores a R$ 28.559,70. Também deve declarar quem teve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Também está obrigado a declarar o contribuinte de atividade rural com receita bruta superior a R$ 142.798,50.

O prazo de envio da declaração do imposto de renda pessoa física 2019 teve início no dia 7 de março e vai até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 30 de abril. Quem não entregar no prazo o valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o máximo varia em até 20% do imposto devido.