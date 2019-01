Administração Nova administração do TRE-MS toma posse nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (31/01) acontece a solenidade de posse da nova administração do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), para o período 2019/2021, composta pelos desembargadores João Maria Lós e Divoncir Schreiner Maran. A sessão solene será às 17h, no plenário do TRE-MS.

Os desembargadores João Maria Lós e Divoncir Maran foram indicados por unanimidade pelo pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como membros efetivos da Corte Eleitoral, juntamente com seus substitutos, os desembargadores Julizar Barbosa Trindade e Sideni Soncini Pimentel.

Na mesma sessão serão realizadas a eleição e a posse para os cargos de Presidente do TRE e Vice-Presidente, que também acumula a função de Corregedor Regional Eleitoral.

Perfil – Des. João Maria Lós

O Desembargador João Maria Lós é natural de São José dos Campos-SP. Formou-se em Direito no ano de 1976, pela Universidade Estadual de Londrina-PR. Ingressou na Magistratura como Juiz de Direito da Comarca de Miranda-MS, em maio de 1981, posteriormente sendo promovido para Corumbá e Campo Grande.

Foi diretor do Foro das comarcas onde judicou e também juiz eleitoral. Integrou o TRE/MS quando esteve na Missão de Paz da ONU, no Camboja, como observador eleitoral daquele organismo internacional, nas eleições de 1993.

Em junho de 1997, foi promovido ao cargo de Desembargador, atuando como vice-presidente do TJMS no biênio 2005/2006. Assumiu a Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de MS em outubro 2013 e no final de 2014 presidiu o TRE, até o final de janeiro de 2015.

Exerceu a Presidência do Tribunal de Justiça de MS no biênio 2015/2016.

Tomou posse como Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral em 30 de janeiro de 2017.

Perfil – Des. Divoncir Schreiner Maran

O Desembargador Divoncir Schreiner Maran é natural de Dionísio Cerqueira, SC. Formou-se pela Faculdade de Direito Santo Ângelo (RS), em 1975.

Ingressou na magistratura em abril de 1981, quando foi designado para a Comarca de Bonito, sendo posteriormente promovido para as comarcas de Ponta Porã e Campo Grande.

Em fevereiro de 1995, foi designado para Juiz Diretor do Foro da Comarca de Campo Grande. Foi o primeiro Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral da Capital e foi membro do Tribunal Regional Eleitoral no biênio 1995/1996.

Tomou posse como Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em março de 2000. Foi eleito Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para o biênio 2007/2008.

Exerceu a função de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de MS no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2017. Tomou posse como Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em janeiro de 2017, onde permanece até o dia 30 de janeiro de 2019.