Nova Andradina - Homem condenado a 14 anos de prisão por matar mãe e filha atropeladas tem júri anul

O advogado, que é de Nova Andradina e que atua há mais de 20 anos na Capital, explicou ao site que com a anulação do júri, Odenir Rodrigues dos Santos tem direito à liberdade. “Ele se encontra neste momento cumprindo a pena de um júri que foi considerado inválido, portanto entendo que não é correto ele permanecer privado de seu direito de ir e vir”, pontuou Moares.

Nas palavras do advogado, a decisão referente à anulação do júri deverá ser publicada nas próximas horas nos canais oficiais de comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS). Ainda não há previsão sobre a definição de uma data para a realização do novo júri. A decisão cabe recurso.