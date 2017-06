Sinjorgran Nova diretoria quer aumentar a participação dos jornalistas no Sindicato

Com a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais na Região da Grande Dourados (Sinjorgran) na última quinta-feira (22), os membros da chapa “Jornalistas livres, sindicato forte” começam a planejar as atividades que serão realizadas ainda neste ano.

A partir do plano de ação divulgado durante o período da campanha e das respostas que virão do formulário de avaliação da entidade, aberto à participação de todos os jornalistas, o grupo pretende apresentar suas propostas na próxima assembleia, prevista para início de julho, para que os filiados mais uma vez decidam os rumos do Sindicato.

Para a presidenta Karine Segatto, o Sindicato sempre teve suas ações definidas pelos filiados, mas o que se quer aumentar é a participação direta deles, fortalecendo o envolvimento e o sentimento de coletividade. “Queremos aumentar a interação, ampliar o diálogo, saber mais a fundo o que os jornalistas esperam do Sindicato e, por outro lado, também mostrar o papel da entidade, o que ela pode e não pode fazer enquanto representante dos seus associados”, explicou Karine Segatto.

Outra preocupação da nova diretoria, de acordo com a vice-presidenta Ariadne Bianchi, é a conscientização dos jornalistas e da sociedade sobre a importância e seriedade da profissão. “Queremos promover encontros e debates mensais, abertos ao público, sobre os desafios que enfrentamos na produção das notícias, sejam eles questões de segurança, das condições de trabalho, da relação com as fontes, enfim, conversar sistematicamente sobre o que fazemos e onde podemos melhorar. A sociedade cobra muito também e nós mesmos sempre temos que ficar atentos ao Código de Ética”, afirmou Ariadne.

Respeitando o Estatuto da entidade, a gestão 2017-2020 renovou em mais de 50% seus membros em relação à diretoria anterior e, além de Karine Segatto e Ariadne Bianchi, é formada por: Milena de Jesus Cardinal (1ª secretária), João Carlos Torraca (2º secretário), Luís Carlos Luciano (tesoureiro), Vilson Nascimento (diretor de assistência social), Gleiber Nascimento (diretor cultural e recreativo), Dilermano Alves, Antônio Coca, Alexandre Silva Duarte (titulares do conselho fiscal), Rafael Henrique, Gessé André, Adriano Moretto (suplentes do conselho fiscal), Graziela Moura (presidenta da comissão de sindicância), Marciel Arruda (vice), Amarildo Ricci (secretário), Carlos Ferraz, Sérgio Quinhones (titulares delegados junto à Federação Nacional dos Jornalistas-FENAJ), Simone Capilé e Flávio Verão (suplentes delegados junto à FENAJ).

Por ter chapa única no processo, a eleição ocorreu por aclamação durante Assembleia Geral Ordinária, realizada em 22 de junho, na sede do Sindicato. A convocação para a próxima assembleia será publicada no Diário Oficial do Município e nos canais de comunicação do Sinjorgran.