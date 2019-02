Diretoria Nova diretoria será escolhida nos dias 12 e 13 de fevereiro Pleito escolherá representantes do sindicato em Campo Grande

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, acontece a eleição para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Campo Grande (SEEB).

Duas chapas estão concorrendo ao mandato que será válido entre 2019 e 2023, contando com a participação de filiados de 30 municípios da região central de Mato Grosso do Sul.

Os bancários terão duas escolhas, a Chapa Independente que tem Clementino Pereira como candidato e, Chapa I, que é formada por participantes da atual diretoria, e tem como representante, Neide Maria Rodrigues.

POLÊMICA

A chapa da situação encabeçada por Neide Rodrigues está concorrendo por força do mandato de segurança e corre o risco de ser impugnada. O Ministério Público Estadual impetrou uma ação civil contra Neide Maria Rodrigues e o atual presidente do Sindicato Edvaldo Franco Barros, contra eles pesa a acusação de malversação do patrimônio do Sindicato.

Em liminar o juiz Tomas Bawden de Castro Silva no dia vinte de janeiro, determinou que os diretores não fossem candidatos nessas eleições sustenta que: “Diante da lesão ao patrimônio sindical que praticaram Edvaldo Franco Barros, Neide Maria Rodrigues e Cícero Roberto dos Santos não podem ser eleitos para novos mandatos no dito SEEB, haja vista o expressamente disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 530, caput e inciso II, pelo que os declaro inelegíveis para quaisquer novos mandatos, inclusive os relativos às eleições sindicais de 2019, no Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campo Grande MS.

A Chapa I liderada pela candidata a presidente de Neide Maria Rodrigues, por mandado de Segurança permanece no pleito, o que significa que a qualquer momento pode não ter a candidatura existente e se viesse a ganhar não poderia assumir o Sindicato dos Bancários.

*Com informações da Assessoria de Imprensa