Economia Nova etapa de saques de até R$ 500 de contas do FGTS começa nesta quarta Cronograma para não correntistas tem início apenas em fevereiro

Simbolo da Caixa Econômica Federal Foto: Marcos Ermínio

Começa nesta quarta-feira (9), a terceira etapa de saques de até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS, que contempla nascidos entres setembro, outubro, novembro e dezembro. Segundo a Caixa Econômica, haverá expediente diferenciado nesta data.

Em Campo Grande, as agências abrirão mais cedo, exclusivamente para os saques, a partir das 9h, e funcionarão até às 15h. Nas demais cidades de MS também haverá horário diferenciado. As agências que costumeiramente abrem às 8h ficarão abertas até 2h além do normal. As que normalmente abrem às 9h, abrirão às 8h e funcionarão até 1h além do normal. Já as que abrem às 10h e 11h abrirão duas horas mais cedo (confira a tabela abaixo).

Nas que abrem às 11h, a abertura será às 9h. E nas cidades em que o horário habitual de abertura da agência for às 9h, o atendimento ocorrerá às 8h, mas com fechamento 1h mais tarde. De acordo com o banco, o funcionamento diferenciado das agências deve seguir até a terça-feira (1º). Vale lembrar que para as demais operações bancárias, usuários devem procurar as agências no horário normal de expediente.

De acordo com a Caixa, quem tem conta poupança na instituição bancária receberá a quantia das contas ativas e inativas automaticamente, porém, obedecendo o cronograma. A regra só vale para quem abriu conta poupança na Caixa até o dia 24 de julho de 2019.

Cronograma

O prazo final para os saques vai até 31 de março de 2020. No caso de quem não tem conta na Caixa (não-correntista), o cronograma será diferente, e terá início apenas em outubro, a partir do dia 19, quando nascidos em janeiro poderão efetuar o saque nas agências.

Os demais aniversariantes não correntistas seguirão a seguinte ordem: fevereiro (25/10), março (08/11), abril (22/11), maio (06/12), junho (18/12), julho (10/01), agosto (17/01), setembro (24/01), outubro (07/02), novembro (14/02) e dezembro (06/03). Vale lembrar que nas casas lotéricas poderão ser realizados saques de até R$ 100 para quem não tem Cartão Cidadão, com a apresentação de um documento de identidade e do CPF e coleta de digital. Já para quem tem o cartão com senha cadastrada, o saque poderá ser de até R$ 500.

Ainda não sabe o que fazer com o dinheiro ou se é uma boa retirar a quantia? O Jornal Midiamax já conversou com especialistas em educação financeira e também checou se o saque é ou não “armadilha”.

Outra dúvida comum é se os saques vão ou não prejudicar o trabalhador numa eventual rescisão trabalhista.