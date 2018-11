Vestibular Nova faculdade de Campo Grande promove vestibular no próximo sábado

Com aulas já marcadas para o início de fevereiro de 2019, a Faculdade Insted promove no sábado, dia 24, o seu vestibular. Os cinco cursos que serão oferecidos inicialmente pela instituição já receberam nota máxima do MEC, todos eles são presenciais.

O Insted é pioneiro no Centro-Oeste a oferecer aos seus futuros alunos aulas com 100% de metodologias ativas. Onde o estudante é o protagonista, o principal responsável pelo seu avanço no aprendizado. Nesta abordagem, é levado em consideração o conhecimento prévio que os alunos já têm, assim é possível criar contexto e discutir situações em sala, além aplicar na prática os conteúdos exigidos de cada curso.

As metodologias ativas já são uma realidade nas melhores universidades do mundo e também do Brasil. “Nos dias de hoje, devemos ter uma educação assim: feita de forma ágil, com muita troca, sem aquele papo maçante de professor falando e aluno só escutando”, aponta Neca Chaves Bumlai, diretora da Faculdade Insted.

Os vestibulandos poderão escolher entre os cursos de Direito, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e um tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. “Vamos formar os profissionais mais desejados do mercado, com capacidades e competências que os empregadores necessitam e que hoje não encontram com facilidade”, afirma a diretora.

Vestibular

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas pelo site: insted.edu.br

Para aqueles que não puderem fazer a prova no 24 de novembro, a Faculdade irá promover provas agendadas.