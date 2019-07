Frente fria Nova frente fria chega a MS na quinta e deve derrubar temperaturas As mínimas devem voltar a marcar 10°C em cidades do Estado

O ‘vai e vem’ das ondas de frio em Mato Grosso do Sul segue o “cronograma”, pois após dias de calor e sol forte nas tardes, uma nova frente fria chegará na quinta-feira (25) e promete derrubar as temperaturas – de novo – e causar tempestades isoladas.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), já nesta quarta-feira (24) a aproximação da frente fria já deverá deixar o dia mais nublado no final da tarde e à noite, o tempo já deve começar a “virar”.

De quinta-feira para sexta-feira (26), as temperaturas devem começar a cair e mínimas podem voltar a marcar 10°C no Estado. No entanto, essa frente fria não deverá ficar por muito tempo em MS, pois logo no sábado (27), sistema já se afastará do Estado.

Em Campo Grande, a quinta-feira deverá começar com mínima de 16°C e na sexta, termômetros deverão marcar 14°C. No Sul e Oeste de MS, como nas cidades de Ponta Porã e Dourados, a mínima deve chegar a 10°C.