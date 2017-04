Agressão Nova milionária e ex-BBB17 Emilly presta depoimento na delegacia da mulher nesta manhã

A nova milionária e estudante Emilly Araújo (20), vencedora do BBB 17, chegou nesta segunda-feira (17) à sede da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá no Rio de Janeiro, onde presta depoimento no inquérito que apura se seu namorado o cirurgião plástico Marcos Harter, durante o confinamento a agrediu. De acordo com o G1, Emilly não falou com a imprensa e seguiu direto para o interior da delegacia.

"Queremos esclarecer todos os fatos que vimos pela TV e, para que isso aconteça, o depoimento dela é fundamental. Em uma investigação, é importante ouvirmos todos os lados envolvidos", explicou a diretora da Divisão de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, delegada Márcia Noeli, que conduz a investigação.

O inquérito foi aberto ainda durante a exibição do reality, quando uma briga entre o casal deu indícios de que Marcos praticou violência doméstica. O médico chegou a ser expulso do confinamento e na última quarta-feira (12), ele prestou depoimento na mesma delegacia. Ele chegou ao local acompanhado da irmã e de seguranças particulares.

Caso as investigações comprovem que houve agressão de Marcos contra Emilly, o médico poderá receber pena de até três anos. (Com Portal Globo).