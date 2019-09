Nova reitoria assume comando da Uems para os próximos 4 anos

A nova reitoria da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) assumiu o comando da instituição ontem (26), em solenidade que ocorreu na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Laércio Alves de Carvalho (reitor) e Celi Corrêa Neres (vice-reitoria) terão quatro anos de mandato.

O evento teve a participação de autoridades, comunidade acadêmica e representantes do setor de educação. A Universidade conta com 60 cursos de graduação, 14 mestrados e dois doutorados. Ela conta com unidades em 15 cidades do Estado, além de polo de educação à distância em sete municípios.

Segundo a instituição, já se formaram mais de 20 mil profissionais na Universidade, durante os 25 anos de história. “É inquestionável o papel da UEMS para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. O governo do Estado se orgulha da história desta instituição, referência nacional no ensino, pesquisa”, disse o secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel.

Ele ainda citou o papel da Uems na democratização para acesso ao ensino público. “Hoje, cerca de 70% dos acadêmicos da instituição são oriundos da rede pública, o que mostra a importância do investimento na educação, além de políticas públicas de acesso a um ensino de qualidade”, descreveu o secretário.

A Uems hoje adota o sistema de cotas raciais, com 20% para negros, 10% aos indígenas em todos os cursos oferecidos. Também esteve à frente da criação da Rota de Integração Latino Americana.

"Hoje começamos a escrever mais um capítulo na história da UEMS. O povo de Mato Grosso do Sul poderá contar com essa gestão para atender as demandas cada vez mais eminentes e chegar em todos os cantos deste Estado", descreveu o novo reitor, Laércio Alves de Carvalho.