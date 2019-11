INFRAESTRUTURA Novas rotatórias no Nova Lima, deixará morador "na cara" do terminal Nova Bahia Recebendo rotatórias bairros terão acesso rápido ao Centro da Capital

Além de facilitar o aceso ao Centro Regional de Saúde Nova Bahia, a rotatória que está sendo construídas nos dois cruzamentos das ruas Martim Afonso de Souza, com Major Giovani Franquismo e Avenida Francisco Pereira Coutinho, facilita também acesso dos moradores de vários bairros ao Centro de Campo Grande. Conforme a Prefeitura Municipal, a obra faz parte da parte B de uma sequência de obras, que além de asfalto conta com a chegada de drenagem, duplicação de vias, além de redefinição de planos de esgoto.

Ainda segundo a administração além do Nova Lima, se beneficiarão com as obras moradores do Conjunto Habitacional Oscar Salazar: lá serão realizados aproveitamento das rotatórias, drenagem nas vias, no Complexo Tavares, além da pavimentação da Avenida Francisco Pereira Coutinho, numa extensão de 1,3 km (entre a Martim Afonso de Souza e a Avenida Zulmira Borba), será asfaltada a Rua Tocuma (prolongamento da Rua Martim Afonso de Souza), que vai se conectar com a Avenida Marques de Herval, o Corredor do Nova Lima, com recapeamento de mais 1,1 quilômetro. O projeto prevê uma alça de acesso que ligará a duas rotatórias e deixará a Martim Afonso Souza para o tráfego de moradores do Oscar Salazar, explica o planejamento municipal, em executado na etapa B dessas obras.

Com o empreendimento finalizado, quem mora nos bairros Tarsila do Amaral, Iguatemi, José Tavares e Oscar Salazar, poderão usar além da Avenida Zulmira Borba [está sendo duplicada], as ruas Major Giovani Francisco, Martim Afonso, para acessar a Cônsul Assaf Trad, isso permitido pelos acessos viabilizados pela rotatória, que já deixará o morador na “boca” do terminal Nova Bahia.

Será construído às margens das duas rotatórias uma área de lazer, com campo de futebol e pista de caminhada. Segundo a administração, um piscinão que há no lugar, terá capacidade ampliada para reter 20 mil metros cúbicos de água.

A Prefeitura iniciará usa recursos do Programa de Aceleração para o Crescimento (PAC), do governo federal, que a atual gestão viabilizou junto ao Governo do Estado os recursos da contrapartida, em torno de 15% do total investido.

Divididas em etapas, ações de infraestrutura já concluíram 20 quilômetros de pavimentação no Nova Lima, mais de 11 km no Jardim Anache estão na fase de conclusão: 14 km de asfalto no quadrilátero mais alto do Nova Lima, o chamado Complexo José Tavares: acima da Francisco Pereira Coutinho até a Major Giovani Francisco, entre a Marques Herval até a divisa com o Vida Nova e o Residencial Tarsila do Amaral.

*Com assessoria.