Dourados Nove meses depois, Lei do cerol é regulamentada em Dourados

Foi regulamentada nesta terça-feira (01), a Lei n° 4.140, de 06 de dezembro de 2017, que consta sobre a proibição a comercialização e a utilização de cerol ou similares em Dourados. O decreto n° 2.104 de 04 de setembro de 2019, traz detalhes sobre a proibição tanto para fins recreativos como publicitários.

Considera-se cerol a mistura de cola com vidro moído, limalha de ferro, silício, quartzo moído ou base de madeira com óxido de alumínio, produzida para ser passada em linha de pipa.

No artigo 1° é explicitado a proibição da utilização, comercialização, fabricação, preparação, produção, aquisição, exposição à venda, oferecer ou fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar cerol ou qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, bem como linha chilena.

A fiscalização quanto a este tipo de ação caberá a Guarda Municipal juntamente com os fiscais de posturas municipais (ações fiscalizadoras e administrativas).

O estabelecimento que descumprir as normas da “Lei do Cerol”, na primeira ocorrência receberá advertência e será feita apreensão da mercadoria. Na segunda ocorrência, será feita a apreensão da mercadoria e aplicada multa de meio salário mínimo. Na terceira ocorrência, ocorrerá a cassação do alvará de localização e funcionamento e multa em dobro.

No caso de pessoa física causadora de dano pelo uso do cerol ou a seu responsável, consta no decreto que caberá a aplicação de multa de meio salário-mínimo que será multiplicado por

dois em caso de reincidência, além das eventuais responsabilizações civis e penais, pelos danos físicos e materiais que porventura vierem a causar a terceiros.

Consta ainda no decreto que caso o infrator, seja civilmente incapaz, o responsável legal responderá pela titularidade das reprimendas.

Ao comparar a lei publicada em 06 de dezembro de 2017, com o texto regulamentado nesta terça-feira (01), o Dourados News constatou que a alteração ocorrida foi quanto a determinação de que o material apreendido deve ser incinerado, o que não constava no texto anterior.

A multa recolhida terá os valores repassados em conta específica em favor do Fundo Municipal de Segurança Pública.

O Órgão responsável pela fiscalização, após lavrar o auto de aplicação da multa, deverá comunicar a autuação à Autoridade Policial para apuração de possíveis infrações penais.

PERIGO

Recentemente um motociclista conseguiu escapar de uma tragédia em Dourados, após avistar uma linha 'chilena', usada nas competições de pipas.

Conforme mostrado pelo Dourados News, ele trafegava pela Rua Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, quando ao se aproximar do semáforo percebeu o objeto.

Para se livrar, colocou a mão a frente e teve o dedo levemente cortado, parando bruscamente a motocicleta que conduzia.

Logo em seguida, ele percebeu que a linha já havia cortado várias partes da carcaça de plástico e de borracha de sua moto.

A Guarda Municipal foi acionada, no entanto não foi possível identificar quem soltava a pipa. Os Guardas tiveram que usar uma faca para cortar o emaranhado que se fez na motocicleta [relembre o caso].