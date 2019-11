Saúde Pública Novembro Azul: seminário discute cuidados com a saúde do homem

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Formas de cuidados com a saúde do homem serão discutidas nesta terça-feira, dia 25 de outubro, durante o Seminário Estadual Novembro Azul, organizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Com entrada gratuita, o evento será realizado das 8 horas, às 11h30 na governadoria, em Campo Grande. Inscrições podem ser realizadas pelo site www.saude.ms.gov.br, na aba eventos.

A temática central do seminário será “Homens como protagonistas do cuidado de sua saúde em todas as fases da vida”. E as discussões serão relacionadas aos cânceres prevalentes na população masculina; cuidado paterno; parto humanizado; e reflexão dos homens sobre a violência contra as mulheres.

Na oportunidade, será apresentado vídeo sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), elaborada pelo Ministério da Saúde para homens de 20 a 59 anos, para o trabalho em cinco eixos: prevenção de violência e acidentes; saúde sexual e reprodutiva; paternidade e cuidado; e doenças prevalentes na população masculina.

Saúde integral

Já faz algum tempo que o “Novembro Azul” deixou de ser dedicado apenas à prevenção do câncer de próstata para abordar uma consciência coletiva sobre a saúde integral do homem. A preocupação não é só com tumores, mas sim com todas as condições que podem afetar o bem estar deles.