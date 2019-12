Calor Novo ano começa quente, mas calor dá trégua até o fim da semana Temperaturas caem a partir de quarta-feira (2) em Campo Grande

O ano de 2020 começa quente e chuvoso em Mato Grosso do Sul, com temperaturas à beira dos 40°C. Porém, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o calor dá trégua até o fim desta semana.

A estimativa do Inmet para esta terça-feira (31) é de céu claro a parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela tarde, principalmente no noroeste e norte do Estado. Os termômetros ficam entre 21°C e 39°C.

Em Campo Grande, a máxima na véspera do Ano Novo é de 33°C. A mínima prevista pelo Inmet é de 23°C. Há possibilidade de chuvas isoladas.

O calorão insiste no dia 1º de janeiro de 2020 na Capital. A máxima tem leve declínio, com 31ºC, ao passo que a temperatura mínima segue estável.

Os termômetros registram marcas abaixo dos 30°C a partir de quinta-feira (2), com oscilações entre 21°C e 29°C em Campo Grande.

A queda nas temperaturas continua na sexta (3), quando o Inmet estima máxima de 27°C e mínima de 21°C. São esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.