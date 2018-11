Tarifa de energia Novo aplicativo moderniza interação com consumidor e ajuda a entender tarifa de energia Em MS e em todo o Brasil, consumidores têm à mão uma série de informações sobre o setor elétrico, como tarifas e direitos do usuário.

Consumidores de energia elétrica em todo o Brasil contam agora com um aplicativo para celulares, que simplifica o atendimento e reúne informações detalhadas sobre questões como a composição da conta de luz.

Lançado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Aneel Consumidor é um novo canal de acesso para aproximar ainda mais os consumidores de energia elétrica da Agência. Em Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos (Agepan) atua em cooperação com a Aneel na fiscalização dos serviços de energia.

O aplicativo já está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS. A plataforma facilita o registro e acompanhamento de Solicitações de Ouvidoria (reclamações, sugestões, elogio e denúncias), apresenta orientações sobre os principais procedimentos relacionados ao fornecimento de energia e informações gerais sobre o setor elétrico.

Um dos principais serviços oferecidos é o “Entenda sua Conta”, por meio do qual o consumidor poderá conhecer o funcionamento dos itens que compõem o valor da fatura de energia, utilizando simulações interativas para contas de luz de clientes residenciais.

Os cálculos de tarifa disponíveis levam em conta a realidade de cada distribuidora, a ser selecionada pelo usuário, a Bandeira Tarifária em vigor (atualmente, a amarela) mas não incluem impostos como ICMS, PIS/Cofins e taxa de iluminação pública.

Na plataforma, o consumidor consegue visualizar a participação, na sua conta, dos diferentes componentes que influenciam a tarifa, como custos de Energia, Transmissão, Distribuição, Encargos e a Bandeira Tarifária.

O aplicativo permite ainda a visualização do histórico de demandas registradas junto à Aneel e acesso a diferentes informações do setor, como a Bandeira Tarifária vigente, Contato da Ouvidoria Institucional da Aneel, informações sobre as distribuidoras, relação de direitos e deveres do consumidor.