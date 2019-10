IGUALDADE Novo arranjo familiar inspira escola a substituir Dia dos Pais e das Mães por Festa da Família As famílias "tradicionais" deixaram de ser maioria no Brasil e, por isso, celebrar as diferentes famílias virou inspiração para o Centro de Educação João Paulo II

As famílias formadas por pai, mãe e filhos deixaram de ser maioria dentro das casas brasileiras, que cada vez mais contam com avós, tios e outros parentes na criação das crianças. Desta forma, as comemorações tradicionais de Dia dos Pais e das Mães aos poucos dão lugar às festas da família, que homenageiam todos aqueles que desempenham tais papeis. Foi pensando nisso que o Centro de Educação João Paulo II (CEJPII), localizado em Piraquara, criou a Festa da Família, que chega à sua sexta edição no dia 19 de outubro.

Dados da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada em 2015, apontaram que a formação dita "tradicional" – pai, mãe e filhos – ocupa 42,3% dos lares do Brasil. Além da presença de outros familiares como protagonistas nas vidas das crianças e adolescentes, novos arranjos como pais e mães sozinhos, divorciados ou casais homoafetivos têm ganhado força.

Essa é a realidade na casa da Karoline Franceske Ferreira, que cursa o 7º ano no CEJPII e é criada pelos avós maternos. A guarda da adolescente foi obtida na justiça quando ela tinha somente seis meses de vida e, desde então, a vida da avó, Rute do Nascimento, de 49 anos, mudou completamente. "É uma família nova para mim, pois na minha vida jamais achei que iria cuidar de uma neta. A criação de um filho e um neto é bem diferente, pois agora você sabe ensinar melhor, pois já teve experiência antes", diz.

De acordo com Rute, a neta é, na realidade, como uma filha dentro da sua rotina. As duas costumam tomar café juntas enquanto compartilham histórias uma com a outra, sempre com muito amor. "Ela veio como uma filha, foi um presente do céu para mim. Para nós duas foi muito bom, vivemos muito bem aqui em casa, somos muito verdadeiras uma com a outra", conta. Desta maneira, ter um dia especial para celebrar esse laço é muito importante na vida de ambas. "No Dia das Mães e dos Pais a Karol nos dá parabéns, pois eu e meu marido nos tornamos os pais dela. Mas a Festa da Família presta uma homenagem para todos que criam e dão amor às crianças, sem excluir ninguém".

E é justamente esse o objetivo dessa festa: celebrar o amor dos alunos com suas famílias, independentemente de serem formadas por pai e mãe ou não. A sexta edição da Festa da Família do CEJPII, que tem início às 10h30 com apresentações dos alunos, contará com a venda de doces, salgados e bebidas, diversão com brinquedos infláveis e o tradicional Show de Prêmios. O evento, que é aberto ao público e acontece na própria instituição, terá toda a renda revertida em melhorias para a escola, que funciona de maneira filantrópica e atende atualmente mais de 300 alunos, ofertando ensino e alimentação de qualidade.

Doações de alimentos e brindes para o Show de Prêmios podem ser feitos pelos telefones 3399 5409 ou 3079 7810.

TEMPORAIS

Marcada originalmente para o dia 21 de setembro, a Festa da Família precisou ser adiado devido às fortes chuvas que atingiram a região de Piraquara nos dias 18 e 19 do último mês. O temporal causou diversos estragos na escola, danificando telhados e calhas, além de instalações elétricas e hidráulicas. O prejuízo estimado é de R$ 30 mil.

Por isso, a instituição conta com a ajuda de todos para recuperar toda a estrutura. As doações podem ser feitas pelo site www.joaopaulosegundo.org.br/doacoes.php ou por meio do telefone 3399 5409.

SERVIÇO

Festa da Família

QUANDO: 19 de outubro

HORÁRIO: A partir das 10h30

LOCAL: Centro de Educação João Paulo II - R. Estéfano Kaveski, 65 - Jardim Isis, Piraquara

MAIS INFORMAÇÕES: 3399 5409 ou 3079 7810

REDES SOCIAIS: www.facebook.com/Centrojoaopaulosegundo - Instagram: @centrojoaopaulosegundo