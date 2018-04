0.76% Novo aumento da gasolina é acenado pela Petrobas "A empresa divulgou os números do seu 8º aumento de valores na página da companhia"

Foto: Reprodução

A Petrobras deve reajustar os valores da gasolina e do diesel amanhã, Aterça-feira (17). Os valores foram divulgados na página da companhia na internet. O litro da gasolina nas refinarias da distribuidora passa de R$ 1,7072 para R$ 1, 7229 aumento de 0.91%. Já o do diesel, de R$ 1,9837 para R$ R$ 1,9988, reajuste de 0.76%.



Com relação à gasolina, é o oitavo aumento consecutivo que a distribuidora aplica neste mês. Desde o dia 5 de abril, o valor passou de R$ 1,64 para R$ 1,72, acumulando 4,8% de alta.



De acordo com a Petrobras, a política de preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo.



Já o valor pago pelo consumidor final não está sob gestão da Petrobras e é composto por 4 fatores: Preços do produtor ou importador de gasolina “A”; Carga tributária; Custo do etanol obrigatório e Margens da distribuição e revenda.