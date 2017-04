Cidade Novo comandante assume 9ª região militar na próxima semana

Na próxima quarta-feira, 12 de abril, o General de Brigada Luciano José Penna passará o comando da 9ª Região Militar (9ª RM) para o General de Brigada Carlos Henrique Teche.

As 19h terá início uma cerimônia restrita para a inauguração do retrato do General Luciano, na galeria de antigos Comandantes da 9ª Região Militar. Mais tarde, às 19h30, será realizada a solenidade de passagem de comando, em frente ao Pavilhão de Comando da 9ª RM.

O General Luciano será transferido para Brasília – DF, onde assumirá a função de Diretor do Serviço Militar, após ter permanecido no comando da 9ª RM por quase um ano e meio.

Novo Comandante

O General Teche é graduado pelo Curso de Formação de Oficiais de Artilharia da Academia Militar das Agulhas Negras (1987), possui mestrado em Ciências Militares, pela Escola de Comando e Estado - Maior do Exército (2004), e também em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança (2010), pela Universidade Federal Fluminense. É ainda Doutor Notório Saber em Ciências Militares, pelo Departamento de Ensino e Cultura do Exército Brasileiro (2008). Sua última função foi a de assistente da 3ª Subchefia do Estado-Maior do Exército (Brasília-DF).

História

A História da 9ª RM funde-se com a própria História de Mato Grosso do Sul, cujos territórios correspondem à sua atual área de atuação e responsabilidade. O avanço audacioso dos bandeirantes, além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, as disputas pelas terras ao longo da calha do Rio Paraguai e a busca frenética por pedras e metais preciosos, particularmente o ouro, levaram os portugueses a fundar, em 1719, a cidade de Cuiabá, marco inicial da instalação das primeiras unidades militares no oeste do Brasil, a fim de fazerem face ao possível choque com a colonização espanhola que avançava para o leste.

Em 1748, a Capitania de Mato Grosso foi separada de São Paulo, estabelecendo o início de um novo período de grandes conquistas e de glórias no oeste brasileiro. Em julho de 1771, o capitão de Cavalaria do Exército de Portugal Luis de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi nomeado governador e Capitão-General do Mato Grosso e Cuiabá e conselheiro do Rei de Portugal, constituindo-se no 4º Governador da Capitania.

Fruto da vontade férrea de Melo e Cáceres, a Capitania prosperou e adquiriu seus contornos definitivos e sob seu governo surgiram as povoações de Luiz Albuquerque, hoje Corumbá; Vila Maria do Paraguai e São Pedro Del Rei, atuais Cáceres e Poconé, além do presídio de Nova Coimbra, mais tarde denominado Forte de Coimbra, além do Forte Príncipe da Beira. Na sua administração também foram lançados os primeiros alicerces para o estabelecimento de um Comando Militar Regional no oeste do Brasil.

Missão

Apoiar o Comando Militar do Oeste na manutenção da soberania da fronteira oeste na dimensão humana e na defesa territorial.

O Comando da 9ª RM está localizado no Complexo do CMO, sito à Avenida Duque de Caxias, 1628, Bairro Amambaí, Campo Grande-MS.