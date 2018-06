Novidade - saúde Novo método com uso de aparelho a vácuo reduz em 80% estrias brancas "O tratamento é indicado também para pessoas com mais de 60 anos"

As estrias são lesões na pele causadas pelo estiramento além da sua capacidade. Vários fatores podem causá-las, sendo alguns deles atribuídos ao ganho e perda de peso excessivo (efeito sanfona), má alimentação, gestação, uso de medicamentos corticoides, esteroides e alterações hormonais.

Existem dois tipos de estrias: vermelhas e brancas. As vermelhas são mais recentes e as brancas mais antigas e definitivas. Não existe um tratamento capaz de remover completamente as estrias, no entanto, o método Striort® tem revolucionado a área da estética, pois, já na primeira sessão, consegue atenuar em até 80% as estrias brancas, que são as mais difíceis de serem tratadas.

Outra grande vantagem é que o Striort® não é um procedimento cirúrgico e nem mesmo invasivo. Sua aplicação é feita através de um aparelho a vácuo, que estimula a regeneração das fibras de colágeno e promove a diminuição das estrias. A Bothanica Mineral®, empresa responsável e especializada em cosmecêuticos e nutracêuticos genuinamente ortomoleculares, é a responsável pela promoção desse método.

Segundo a Fisioterapeuta Dermatofuncional, Dra. Andressa Moraes o tratamento é indicado também para pessoas com mais de 60 anos, desde que não haja nenhuma condição de saúde que contraindique a realização de procedimentos estéticos.

Porém, ela também explica que, por produzirem mais colágeno, os pacientes mais jovens tendem a obter melhores resultados. “A partir dos 25 anos, o corpo humano passa a produzir colágeno em uma quantidade menor. Por esse motivo, com o desgaste natural da pele, o Striort® terá uma progressão de resultados minimizada, conforme a idade do paciente. Para impulsionar os resultados, é recomendado o uso de colágeno hidrolisado aos pacientes na terceira idade”, aponta.

Segundo Dra. Andressa Moraes o tratamento é indicado para todas as pessoas, exceto gestantes e lactantes. “Não há nenhuma contraindicação e pode ser realizado em todos os tipos de pele e regiões do corpo”, afirma. Ela também explica que certos cuidados são indispensáveis na prevenção e na manutenção de uma pele saudável e sem estrias. Uma boa alimentação, rica em vitamina C, frutas e verduras, e uma boa hidratação do corpo e da pele são as principais dicas.

Dra. Andressa Moraes

Pós-graduada em Fisioterapeuta Dermatofuncional, com formação Internacional em Drenagem Linfática pela Escola Leduc e também pela Escola Godoy & Godoy, além de formação Internacional em Diplomatura em Fisioterapia Dermatofuncional, relizada no Chile. É graduada em Fisioterapia pela Faculdade Integrada de Santa Fé do Sul – Funec Fisa (2004). Atuou como Coordenadora do Setor de Fisioterapia da Prefeitura Municipal de Pederneiras, de 2005 a 2012. Atualmente, é Proprietária da clínica Espaço Andressa Moraes, desde 2005, e Diretora na empresa Moraes & Tartari – Distribuidora e Cursos, desde 2016. Também é Especialista em Acupuntura. |



Sobre a Bothanica Mineral®

É uma empresa que segue há 18 anos absoluta no ramo cosmecêutico e nutracêutico genuinamente ortomolecular e referência nacional no mercado de estética corporal. Está presente em todos os estados brasileiros e mais 15 países.