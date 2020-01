Placa veicular Novo modelo de placa veicular começa a valer em fevereiro, diz Detran O novo modelo foi instituído em junho do ano passado por meio da portaria 780 do Contran

Novo modelo de Placa de Identificação Veicular, conhecido popularmente como Placa Mercosul, deverá ser aderido pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) a partir do dia 03 de fevereiro.

O novo modelo foi instituído em junho do ano passado por meio da portaria 780 do Contran (Conselho Nacional de Transito). Conforme a portaria, de início, as substituições serão exigidas para veículos zero quilômetro, transferência de propriedade com município ou unidade federativa distintos ou em caso de se constatar em vistoria, dano ou violação da placa.

Também deverão ter as placas substituídas, veículos que tiverem mudança de categoria, furto, extravio ou roubo da placa, perda ou danos no lacre ou tarjeta.

A troca também deverá ser feita caso haja a necessidade de instalação de segunda placa traseira de engates para reboques ou carroceria intercambiável. Além de todas essas situações, o proprietário pode optar pela troca.

Empresas em MS

Em Mato Grosso do Sul, há sete empresas credenciadas e disponíveis para o processo de estampagem das placas, o que deverá favorecer o livre comercio já que, cada empresa está aberta a negociar seus próprios valores diretamente com o proprietário.

No interior do Estado, haverá um prazo de 72 horas para que a empresa responsável pela placa e escolhida pelo proprietário, faça a entrega da mesma.

Entre os dias 27 e 31 de janeiro, o Detran-MS não terá disponível o serviço de emplacamento em todo o Estado, tanto nas agências quanto nas empresas. Isso porque o sistema estará em fase de implantação para atuar plenamente no início do mês de fevereiro. Com informações assessoria Detran/MS.