MUNDO Novo modelo de vaso sanitário quer fazer trabalhadores passarem menos tempo Design do vaso sanitário torna desconfortável sentar sobre o item por mais de 5 minutos. Proposta é que modelo seja instalado em empresas e escritórios para aumentar produtividade

Funcionários que passam “tempo demais” no banheiro? A empresa britânica StandardToilet diz ter a solução, com um novo vaso sanitário que, devido ao design inclinado, deixa funcionários com cãibra caso “demorem demais” no banheiro.

A notícia do novo modelo de vaso sanitário causou polêmica no mundo todo, ja que foi criado para evitar baixa produção de funcionários que passam tempo demais sobre o vaso com celulares, mas também porque foi considerado como um objeto de tortura. Afinal, quem pode determinar o tempo exato para aquela ida ao banheiro?

Mas, como funciona essa nova e polêmica tecnologia? O segredo bizarro da criação do engenheiro Mahabir Gill está na inclinação de 13 graus na superfície do assento, que criaria desconforto após cerca de 5 minutos, mas sem causar problemas de saúde, segundo a empresa.

E já há interessados na nova tecnologia: empresários e órgãos públicos do Reino Unido querem recorrer aos vasos para reduzir o tempo “improdutivo” dos funcionários, assim como tornar o fluxo de pessoas em banheiros públicos de estações de trem mais rápido.

Em resposta às polêmicas, o criador do vaso alegou que o vaso também oferece benefícios à saúde, como um incentivo a uma melhor postura por parte do usuário. Porém, ele teria admitido que seu principal benefício seria para “empregadores, e não para os empregados”.