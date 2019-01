Anitta Novo namorado de Anitta tem passado mulherengo, fama de baladeiro e romântico Vindo de uma família com bos condições financeiras, enquanto morava no Valqueire, ele era presença certa nas festas que aconteciam no bairro e tornou-se popular.

Ronan Carvalho conquistou mesmo o coração de Anitta! Juntos há cerca de dois meses, o casal apareceu numa foto coladinho e viralizou. Aos 20 anos, ele é produtor de eventos, seu hobby preferido, já que o garoto sempre foi considerado baladeiro pelos amigos. Vindo de uma família com boas condições financeiras, enquanto morava no Valqueire, ele era presença certa nas festas que aconteciam no bairro e tornou-se popular. Agora, ele mora no Recreio.

Fã de futebol, ele é fanático pelo Vasco, seu time do coração. Com 1,70m, Ronan é considerado pegador pelos amigos. No colégio, ele recebia várias cantadas e conquistou as maiores gatas. Uma delas atualmente é blogueira, Giovanna Buscacio, com quase 27 mil seguidores no Instagram.

“Ele é playboy. Vivia em social (festas em casa) na época em que estava em alta no Valqueire, é bem baladeiro. Por isso, conhece muita gente”, revela uma amiga.

O “malandro” de Anitta já respondeu num site de perguntas que se tivesse um iate de luxo o nome seria “Perdição”, e também deixou claro que prefere louras a morenas. Porém, Ronan também é romântico. Ao ser questionado como tratar uma namorada, ele disse:

"Trate-a com carinho, amor, respeito, diga sempre a verdade e seja fiel sempre. Diga que a ama sempre quando acabar de falar com ela no telefone, fale como foi seu dia, diga que está com saudades, irrite-a, chame de gostosa e se entregue".

Ronan e Anitta se aproximaram em novembro, um mês depois da Poderosa terminar o casamento de pouco mais de um ano com Thiago Magalhães. Além do Ano Novo, eles passaram o Natal juntos, na mansão da cantora, no Rio. Ou seja, Anitta começa o ano muito bem.