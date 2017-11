Novo presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke, é eleito em Campo Grande

Atual presidente, Christiano Bortolotto, acompanhado do presidente eleito, Juliano Schmaedecke, e dos ex-presidentes da entidade: Mauricio Saito e Almir Dalpasquale. (Foto: Ellen Albuquerque - Famasul.)

Por unanimidade, o produtor rural de Maracajú, Juliano Schmaedecke, foi eleito novo presidente da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) para o biênio 2018/2019. A votação foi realizada na tarde desta quarta-feira, dia 8, na Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS).

A eleição foi composta de chapa única, sendo Juliano eleito presidente e o produtor rural Andre Dobashi como vice. Estiveram presentes o atual presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto, o presidente da Famasul, Mauricio Saito, e os membros da diretoria da Aprosoja/MS, entre eles, o produtor Almir Dalpasquale, fundador da Aprosoja/MS e que, assim como Mauricio, foi presidente da Associação.

A sessão da assembleia de eleição foi presidida pelo advogado Marcos Polon, na condição de representante da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso do Sul). Na imagem, o presidente eleito está ao lado do atual presidente (à esquerda dele), de seu vice, Andre Dobashi, e do atual vice-presidente, o produtor Sérgio Marcon.

Juliano Schmaedecke assumirá o cargo no início de 2018 no lugar de Christiano. Juliano é produtor rural de Maracaju há mais de 20 anos e presidiu o Sindicato Rural do município entre os anos 2015 e 2017.