Novo superintendente da PF em MS toma posse em Campo Grande

Novo superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul tomou posse durante cerimônia na Advocacia Geral da União, em Campo Grande, nesta sexta-feira (23). Luciano Flores de Lima substitui Ricardo Cubas César, no cargo desde 2015.

Lima chega demonstrando intenção em reorganizar a equipe que atua na PF do estado. "Conseguir substituir os colegas que tiveram outros desafios assumidos, trazendo novos colegas para ocupar seus lugares, contando com toda equipe que já está um bom tempo", afirmou.

Quanto às fronteiras, garante que elas continuam a receber atenção especial. "Fizemos mais de uma reunião com o diretor-geral e outros superintendentes das fronteiras do Brasil para tratar desse assunto de reforço. De incremento do nosso efetivo na fronteira. De novas técnicas de planejamento. Enfim, não falta vontade e plano", explicou.

Especialista em crimes de lagem de dinheiro, o novo superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul afirma que a mudança na direção da PF não influencia diretamente no curso da Lama Asfáltica. "As operações e as investigações da Polícia Federal elas andam por si. Não dependem muito do gestor. Depende sim das provas colhidas, das decisões judiciais."

A promessa é que a operação continue e permaneça a apurar possíveis desdobramentos. "A equipe de investigação da Lama Asfáltica tem prioridade sim naquilo que é necessário para continuar investigando, não só aqueles crimes que já foram revelados, como outras eventuais investigações delas conexas ou não", completou Lima.

A diretora executiva da Polícia Federal, Silvana Helena Vieira Borges, participou da cerimônia. Além de relembrar atuações importantes de Lima, como a condução coercitiva do ex-presidente Lula em 2016, relembrou que o trabalho para manter o desempenho precisa continuar, já que a PF de Mato Grosso do Sul foi considerada a mais produtiva em 2017.

"Nós sabemos, esses índices são públicos, a sociedade confia muito na Polícia Federal. E isso, doutor Flores, nos dá uma grande responsabilidade. Aumenta muito a nossa responsabilidade. Porque nós temos que manter o padrão. E subir este padrão sempre. Esta é a nossa missão. Essa é a sua missão a partir de agora", destacou Silvana.Por quase três anos à frente da superintendência da PF em Mato Grosso do Sul, Ricardo Cubas César apresentou resultados de sua gestão e agradeceu à equipe que trabalhou com ele. E ainda fez questão de reforçar a necessidade dos trabalhos de combate à corrupção feitos pela PF no estado.

"Tenho certeza que a população sul-mato-grossense continuará a ter o esforço da sua Polícia Federal. E as grandes operações terão continuidade. Sem deixar de lado as operações de combate ao crime fronteiriço, como drogas, armas e munições, e o contrabando de cigarros e agrotóxicos. Inclusive, é importante manter as operações contra os desvios de recursos públicos contra aqueles que deveriam servir a população e acabam utilizando seu cargo para o enriquecimento pessoal", enfatizou Cubas.