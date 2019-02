14 de Julho Novo trecho da 14 de Julho será interditado a partir desta quarta Circulação de veículos também está impedida na Avenida Afonso Pena, entre as ruas 13 de Maio e Calógeras

Mais um trecho da região central de Campo Grande, será interditado para execução das obras de revitalização da Rua 14 de Julho. A partir desta quarta-feira, a circulação de veículos na via, entre as ruas Maracaju e Antônio Maria Coelho, não será permitida. Também está interditado trecho da Avenida Afonso Pena, entre as ruas 13 de Maio e Calógeras.

O fechamento do cruzamento será necessário para a execução de obras de drenagem na esquina das ruas 14 de Julho e Maracaju. Por conta disso, a Maracaju, entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho, estará com apenas meia pista liberada. Após a finalização do trabalho na esquina, as equipes fecham o corpo todo da quadra para a realização da infraestrutura pesada, que prevê drenagem e elétrica, entre outras intervenções.

As obras na Rua 14 de Julho foram iniciadas em junho do ano passado. As intervenções fazem parte do projeto Reviva Centro que, entre outras coisas, prevê a desaproprição de áreas para construção de cerca de 300 apartamentos residenciais, além de revitalização da Orla Ferroviária.

O projeto é executado com recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Do total de US$ 56 milhões (cerca de R$ 200 milhões) viabilizados para o Reviva Centro, R$ 49,2 milhões serão aplicados na revitalização da Rua 14 de Julho. O prazo total para execução desta etapa é de 22 meses.

LOJAS ABERTAS

Assim como em toda a Rua 14 de Julho, independentemente das obras do Reviva Campo Grande, o acesso às lojas está garantido. Para isso, foram instalados passadiços em frente aos comércios. Nos trechos onde as quadras estão interditadas, foram colocados tapumes para possibilitar o trânsito de pedestres.