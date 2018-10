Solenidade Novos desembargadores são empossados pelo TJ/MS nesta quarta-feira "Promovidos em sessão do Tribunal Pleno de 26 de setembro"

Será realizada nesta quarta-feira, dia 03 de outubro, às 14 horas, no Palácio da Justiça Desembargador Leão Neto do Carmo, a solenidade de posse dos novos desembargadores do TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Promovidos em sessão do Tribunal Pleno de 26 de setembro, serão empossados no cargo de desembargador o juiz Emerson Cafure e a juíza Dileta Terezinha Souza Thomaz.

Os magistrados ocuparão as vagas provenientes das aposentadorias da Desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha e do Desembargador Francisco Gerardo de Sousa.

Conheça os novos desembargadores:

Emerson Cafure nasceu em Porto Murtinho e ingressou na magistratura em dezembro de 1988, na 5ª circunscrição. Em maio de 1989, foi promovido para a comarca de Bonito e, em fevereiro de 1992, uma nova promoção o levou para Corumbá, comarca de segunda entrância.

Foi diretor de Foro, integrou Turma Recursal e, em março de 2001, foi promovido a juiz de entrância especial, assumindo a 4ª Vara Criminal de Campo Grande. Na Capital, judicou também na 8ª Vara Cível e, em 2005, por remoção, titularizou a 11ª Vara do Juizado Especial. Foi membro da Turma Recursal e diretor do Foro dos Juizados Especiais. Em maio de 2018 foi designado para atuar como juiz convocado no Tribunal de Justiça.

Dileta Terezinha Souza Thomaz será a quinta mulher a ocupar o cargo desde a criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Gaúcha de Catuípe, ela ingressou na magistratura sul-mato-grossense em junho de 1989, após aprovação no XI concurso de provas e títulos. Iniciou judicando na comarca de Anaurilândia.

Em 1991, por remoção, passou a judicar em Deodápolis. Em outubro de 1994, foi promovida para Ponta Porã, comarca de segunda entrância. Uma nova promoção em junho de 2000 levou-a para a 6ª Vara Cível de Dourados. Por remoção, no ano seguinte, assumiu a 1ª Vara Criminal. Em agosto de 2011, por remoção, passou a judicar na 7ª Vara Cível de Dourados. Foi diretora do Foro e integrante de Turma Recursal.

Fonte: Página Brazil.