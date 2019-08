Agricultura familiar Novos equipamentos dão velocidade à produção e modernizam agricultura familiar, afirma governador

Novos equipamentos e patrulhas mecanizadas que profissionalizam o serviço da agricultura familiar foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (5). Ao todo, 34 cidades de Mato Grosso do Sul receberam 111 itens que somam R$ 2,6 milhões – recursos dos governos estadual e federal, de emendas individuais e de bancada.

Na entrega, Reinaldo Azambuja destacou que o maquinário aumenta a condição de produtividade dos agricultores familiares, moderniza o trabalho e dá mais velocidade para a produção. Ele ainda revelou mais investimentos para o setor. “Hoje terminamos a entrega de mais de 1.400 novos equipamentos. E já temos para o próximo ano mais recursos para comprar a mesma quantidade”, contou.

Nesta etapa foram beneficiados os municípios de Anastácio, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Jateí, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Três Lagoas e Vicentina.

Silvania, produtora de Corguinho

A agricultora Silvania Maria Alves, do Projeto de Assentamento Corguinho, explicou que as máquinas facilitam o trabalho com a terra. “Ajuda a agilizar o serviço. O canteiro da plantação de hortaliças, que antes fazíamos na enxada, vamos fazer com o rotoencanteirador”, afirmou. Em Corguinho, quatro assentamentos reúnem 260 famílias. Todas são beneficiadas pela entrega.

Prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite agradeceu as entregas dos equipamentos e destacou a gestão municipalizada de Reinaldo Azambuja frente ao Governo do Estado. “O governador já foi prefeito e sabe das dificuldades enfrentadas pelos pequenos municípios. Por isso, ele vem atendendo a todos, nas mais diversas áreas”, afirmou.

Deputado federal que destinou emendas para aquisição do material agrícola, Vander Loubet falou da gestão dos recursos pelo governador. “Está de parabéns na administração das licitações, pois conseguiu aumentar o número de equipamentos comprados e quem ganha com isso é que está na ponta, trabalhando no campo, e que precisa dos equipamentos”, explicou.

Deputado federal Vander Loubet; prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite; e governador Reinaldo Azambuja

Também participaram da cerimônia de entrega do material o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; os secretários especiais Sérgio de Paula, Carlos Alberto de Assis e Pedro Chaves; o deputado federal Luiz Ovando; e os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia), Onevan de Matos e Evander Vendramini, além de prefeitos, vereadores e secretários dos municípios contemplados.