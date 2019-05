Ônibus Novos ônibus devem começar a circular em quatro meses Prefeitura revê aplicação de multa ao Consórcio Guaicurus

Os 55 novos ônibus adquiridos pelo Consórcio Guaicurus devem começar circular entre setembro e outubro deste ano, nas vias de Campo Grande. De acordo com o prefeito Marcos Trad, o prazo constava no ofício encaminhado pela empresa Marcopolo, fabricantes de carrocerias de ônibus, encaminhado à Agência Municipal de Regulação do Serviço Público (Agereg).

Atualmente, a frota que circula na Capital conta com 555 ônibus, sendo 50 reservas. A idade média dos veículos em circulação é de 6,76 anos, enquanto o contrato estabelece cinco anos. Devido ao descuprimento, o município deu a empresa prazo até o dia 17 de maio para colocar 48 ônibus em circulação, caso contrário, o Consórcio Guaicurus arcaria com multa de R$ 2,7 milhões.

Os novos ônibus devem ajudar a diminuir a idade da frota. “Imediatamente eles serão colocados à disposição da população”, afirmou o prefeito. Levantamento da Agereg aponta que para manter a frota dentro da idade média de cinco anos, o consórcio precisa adquirir cerca de 55 veículos por ano, o que custaria R$ 20 milhões.

Com a compra, o município revê a possibilidade de aplicação da multa estabelecida administrativamente. “Primeiro tem que se aplicar a multa. Você só pode cobrar algo que esteja definitivamente julgado. Enquanto se apura, nós vamos chegar a uma decisão para ver se vai haver aplicação de multa ou não”. O prefeito se refere promessa de judicialização para cobrança da multa, cogitada pelo diretor-presidente da Agereg, Vinicius Leite.

CONTRATO

Mesmo oferecendo frota de veículos usados, o Consórcio Guaicurus, responsável por administrar por 20 anos pela administração do transporte coletivo da Capital, foi o vencedor da licitação realizada em 2012. As empresas foram escolhidas mesmo apresentando maior valor de outorga de concessão do que a concorrente. O valor oferecido foi de R$ 20 milhões, sendo R$ 8,75 milhões maior do que o disponibilizado pela paranaense Auto Viação Redentor.