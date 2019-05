Lei Municipal Núcleo de Evidência em Saúde de Campo Grande criado por Lei Municipal é o primeiro do Estado

O Núcleo de Evidência (NEv) em Saúde no Município de Campo Grande criado pela Lei n. 6.201, do último dia 9 e que teve a operacionalização publicada no Diário Oficial (Diogrande) desta terça-feira (21) é o primeiro do Estado de Mato Grosso do Sul e um dos poucos existentes no país.

O objetivo do NEv é promover e facilitar o uso de evidências científicas para informar o gestor de políticas públicas de saúde no processo de tomada de decisão. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) pode, a partir de agora, estabelecer parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa, Autarquias, Serviços de Saúde, outras Secretarias Municipais ou Estaduais de Saúde, bem como demais Núcleos de Evidência no país e no mundo.

As atividades básicas do NEv consiste na produção de estudos primários (revisões sistemáticas), overviews, scoping reviews; revisões rápidas, avaliações econômicas; produção de sínteses de evidências; preparação de diálogos deliberativos; elaboração de produtos de tradução científica; promover a divulgação científica; e desempenhar outras atividades da área de atuação.

Inicialmente, a Sesau pretende firmar convênio com as universidades Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul, UFMS e UEMS, respectivamente, com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, para em parceria colaborativa, atender cada uma das instituições.

Além das instituições do Estado, o NEv pode celebrar parcerias com organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan-Americana de Saúde para as Américas (OPAS), além de empresas e entidades privadas.

Com essa proposta, os gestores públicos de saúde podem contar com os estudos do NEv para tomar qualquer decisão que precise de estudos científicos como base, além de levar em consideração as questões técnicas, econômicas e socioculturais.

Segundo a Rede para Políticas Informadas por Evidência (EVIPnet) do Ministério da Saúde, o NEv de Campo Grande é o 13º criado em todo o país e que agora passa a integrar a estrutura nacional de desenvolvimento de evidências científicas.