EXAME NACIONAL Número de faltosos na segunda parte do Enem em MS é de 21.541, diz Inep Em 4° lugar no Brasil com maior índice de abstenção, Mato Grosso do Sul também teve 321 participantes desclassificados

Por: TERO QUEIROZ 11/11/2019 às 14:11 Comentar Compartilhar

Alunos tiveram meia hora a menos para a segunda fase da prova Foto: Reprodução/Bruno Henrique /Correio do Estado Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 21.541 inscritos faltaram a segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado ontem (10), em todo o Brasil. O total de faltosos atingiu 30,6% e ultrapassou o número de faltas da primeira etapa, realizada na semana anterior, no domingo (3), os números são relativos a Mato Grosso do Sul. O Enem, é o exame que permite que alunos tenham acesso ao ensino superior nas universidades federais brasileiras. Além dos faltosos, outros 321 participantes foram desclassificados por descumprirem as regras. O índice foi o quarto maior no Brasil. O estado com maiores números de faltas foi o Amazonas, com (36,5%) de ausência, seguido pelo Mato Grosso (31,3%) e Roraima (30,9%). Quem não conseguiu fazer a prova por conta de problemas logísticos, como desastres naturais, falta de energia, poderá pedir a reaplicação do exame, agendado para os dias 10 e 11 de dezembro. Dos mais de 5 milhões inscritos em todo o país, cerca de 3.709. Segundo o órgão, os dados são preliminares, os definitivos devem ser divulgados na divulgação dos resultados. Na segunda parte da prova, no domingo (10), foram realizados os testes de ciências da natureza e matemática. Seguindo o horário de MS, os portões abriram às 11h e fecharam as 12h. A prova teve 5 horas para resolver as questões.