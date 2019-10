Trânsito Número de mortes de ciclistas no trânsito aumenta na Capital Hoje, ciclista foi atropelado e está em estado grave na Santa Casa

Com 59 vítimas no trânsito este ano em Campo Grande, a quantidade de ciclistas que morreram aumentou entre 2017 até agora. Há dois anos foram seis mortes, em 2018 foram sete e até o dia 20 de outubro deste ano foram oito. Enquanto a estatística aumenta o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (Bptran) alerta para o aumento do fluxo de bicicletas nas vias da cidade.

“No trânsito nada se afirma, haja vista os inúmeros fatores que influenciam, humanos e infraestruturais. Percebemos que embora aumentou-se a frota de bicicletas são os usuários mais antigos que se envolvem em acidentes”, explicou a tenente da Bptran, Zélia da Conceição.

Ele disse ainda que até mesmo as bicicletas elétricas devem trafegar nas ciclovias, onde estão presentes. “É primordial andar corretamente no espaço delimitado para cada veículo, pois as leis de trânsito trazem claramente as regras de estacionamento e circulação. E prevê que as bicicletas andem na ciclovia. A elétrica deve circular também na ciclovia e não na via junto aos demais veículos”.

A circulação em local inapropriado pode ter causado mais um acidente no fim da manhã de hoje na Avenida Fábio Zahran, próximo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O ciclista, de acordo com testemunhas, não estava na área destinada a ele - a ciclovia.

O homem de aproximadamente 35 anos, que estava sem documentos, teve fraturas e suspeita de afundamento de crânio. Ele cruzava a avenida quando foi atropelado por um veículo de passeio. Foi o condutor do Audi, um dentista, que acionou os serviços de socorro. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam a vítima para a Santa Casa.

Conforme informação da assessoria do hospital, o homem ainda não foi identificado e está na área vermelha do pronto-socorro, sedado e entubado e o estado de saúde é grave. O paciente é politraumatizado com fraturas nos braços, pernas, escoriações, ferimentos corto contusos e trauma abdominal. Ele ainda passa por exames e está sendo avaliado por especialistas para definição das próximas condutas.

Este ano, de acordo com informações da Bptran atualizadas até o dia 20 de outubro, foram registrados 9.903 acidentes de trânsito na Capital que fizeram 3.863 vítimas, 59 delas morreram.