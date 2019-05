Mortes no trânsito Número de mortes no trânsito diminui quase 50% em MS Colisões sem feridos, ao contrário, aumentou quase 26%

Levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) e divulgado nesta sexta-feira (3) aponta notícia positiva para população.

Os números de acidentes com vítimas fatais reduziram em 49,31%, nos quatro primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 2018.

Entre janeiro e abril de 2018 foram registradas 73 mortes, enquanto este ano, o total caiu para 37. Além disso, foi verificada retração no número de acidentes com vítimas feridas, passando de 2.987 no 1º quadrimestre passado para 2.683 em 2019, percentual que chega a 10,17%.

Contudo, houve aumento de 25,7% no número de acidentes sem vítimas no mesmo período, crescendo de 3.267 para 4.109.

O chefe de fiscalização do Detran/MS, André Canuto, explica que o aumento das colisões podem ser justificadas porque em 2018 não havia radares ativos em Campo Grande, fato que deixou o motorista um pouco mais à vontade na hora de abusar da velocidade.

“Com isso, os acidentes cresceram, mas sem gravidade. Conseguimos reduzir o número de mortos e feridos mas, devido à falta de atenção de alguns condutores, aumentou o número de batidas com danos materiais”, concluiu.