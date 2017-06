Segurança Números de homicídios 'cai' na Capital após MS Mais Seguro "convocamos mais de mil policiais e agentes penitenciários e estamos trabalhando pela valorização do efetivo", diz Reinaldo

O reforço na estrutura da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) vem trazendo resultados positivos para a segurança do povo de campo-grandense. Conforme afirma levantamento de dados do balanço realizado pela PMMS no primeiro quadrimestre de 2017 revelam que o número de homicídios caiu em mais de 40% na Capital. As ações fazem parte do programa “MS Mais Seguro”, que tem entre os objetivos garantir a tranquilidade e a ordem pública em todo o Estado.

“Temos feito um grande esforço para criar uma condição de tranquilidade à população de MS. Mesmo atravessando uma das maiores recessões da história do nosso país, conseguimos entregar com recursos próprios centenas de viaturas modernas e equipadas. Os investimentos do MS Mais Seguro contemplam ainda a aquisição de armamentos, munições, equipamentos de proteção pessoal, como coletes e reforma de delegacias. Também convocamos mais de mil policiais e agentes penitenciários e estamos trabalhando pela valorização do efetivo. Tenho certeza que a meta das nossas forças policiais é dar mais segurança à vida das pessoas”, declarou o governador Reinaldo Azambuja.

Conforme o levantamento, a redução no índice de criminalidade em Campo Grande atingiu 43%, caindo de 53 homicídios dolosos – quando há intenção de matar, de janeiro a abril de 2016, para 30 no mesmo período deste ano. Somando os 79 municípios do Estado, a redução é de 17,5 %, caindo de 200 homicídios dolosos no primeiro quadrimestre de 2016, para 165 no mesmo período de 2017.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, a redução dos índices de criminalidade são reflexo da melhoria dos investimentos em segurança, os maiores já feitos em um único governo. “Estamos oferecendo melhores condições para que nossos policiais possam trabalhar. Os números são resultados, principalmente, da intensificação de ações de prevenção a partir das metas do programa “MS Mais Seguro”, o qual compactua com o atual plano de comando da Polícia Militar, e tem a finalidade de garantir a segurança e a preservação da ordem pública”, destacou.

Somente Campo Grande recebeu 102 novas viaturas para reforçar as ações de combate ao crime e o policiamento ostensivo. Durante a entrega (realizada em 26 de maio), o prefeito da Capital, Marcos Trad, ressaltou o compromisso do governador em priorizar a segurança pública e revelou que essa é a primeira vez na história que a Capital recebe mais de cem viaturas de uma só vez.

Foto: Divulgação/Assessoria

“Estamos fazendo um grande investimento porque a segurança pública é uma das prioridades do nosso Governo. O MS Mais Seguro como um todo vai entregar 700 viaturas para os 79 municípios. Trocamos todos os coletes que estavam vencidos quando assumimos a gestão, melhoramos as estruturas, compramos armamento, munição, oferecemos cursos de capacitação. Temos um rol de investimentos nos 79 municípios. Esses são ganhos enormes para a corporação e um ganho maior ainda para os moradores do nosso Estado”, finalizou Reinaldo. (Com assessoria).