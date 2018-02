O desafio da reconstrução Nos últimos meses, passamos por turbulências – internas e externas – que, certamente, deixaram marcas e lições.

No âmbito externo, vivenciamos o processo de impeachment que, quaisquer que sejam o posicionamento político e o entendimento jurídico a respeito dos fatos, causa desconforto na população e na comunidade política nacional, vez que marcado pela ruptura do natural. Em paralelo a isso, e ainda no âmbito externo, atos graves de corrupção têm sido frequentemente revelados, demonstrando grande fragilidade ética e moral daqueles que deveriam ser os responsáveis pela boa gestão do erário. Por fim, há evidente conflito entre as instituições, sobretudo entre os Poderes que, devendo agir como freios e contrapesos, parecem ter deixado a harmonia de lado.

Internamente, também navegamos recentemente por águas turvas. Divergências ideológicas, dissidências, disputas judiciais e até mesmo atos de má gestão tumultuaram nossa convivência partidária e, sem dúvida alguma, acabaram por prejudicar o nosso desenvolvimento. Felizmente, no entanto, conseguimos, com respeito às diferenças e aparando as arestas que existiam, formar uma nova Comissão Executiva Nacional a quem incumbirá guiar o nosso Partido em tão importante ano eleitoral.

Todos os fatos destacados, no entanto, serviram para nos fortalecer e, mais importante, para reforçar a certeza do nosso importante papel no desenvolvimento do país, sempre pautados em nossas convicções e em nossos ideais e programas políticos que, na sempre bem vinda fala de Rui Barbosa, formam nossa “profissão de fé em ação”.

Vamos em frente, reconstruir o Brasil e o Partido Humanista da Solidariedade.

Saudações solidaristas,

Marcelo Aro

Presidente Nacional do PHS