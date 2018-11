Diálogo 'O diálogo é muito importante', diz Giovanna Ewbank sobre lidar com problemas na família

Para Giovanna Ewbank, 32, o antídoto contra os problemas familiares é o diálogo. "Se não se sente bem com alguma coisa, ou se sente triste por algum motivo, eu acho que o diálogo é muito importante", disse a atriz e apresentadora nesta quarta-feira (28).

Ewbank esclareceu que a tática se aplica a seu relacionamento com Bruno Gagliasso e sua filha Titi, os quais descreveu como sendo o seu núcleo familiar. Ela não mencionou o cunhado, Thiago Gagliasso, com quem protagonizou uma das brigas de maior repercussão nas redes sociais neste ano.

Em outubro, Thiago expôs em seu perfil no Instagram uma mensagem recebida da cunhada, motivada por discordâncias políticas entre os parentes, cujo conteúdo afirmava que ele era beneficiado pela renda dos trabalhos televisivos do irmão. Até o momento, tanto Giovanna quanto Bruno não se manifestaram sobre a polêmica.

"A minha relação com o Bruno sempre foi construída através da amizade, antes de a gente ficar pela primeira vez, a gente se tornou muito amigos", disse Ewbank sobre o marido, com quem é casada há oito anos. "A gente tenta sempre levar com diálogo no núcleo familiar para que não haja conflitos. E funciona."

A entrevista à imprensa ocorreu em São Paulo, durante o lançamento da coleção de verão da Malwee, da qual a artista é garota-propaganda. Há três anos sem interpretar, Ewbank também falou que consideraria retomar a carreira de atriz assim que os atuais trabalhos terminem.

"Eu sou atriz, a gente não deixa de ser, mas estou em um momento de muito trabalho", diz ela, que também é youtuber e apresenta o programa "Amores do Gioh", no perfil do GNT no YouTube.

"Se aparecer no meio do ano que vem, porque até o meio eu estou cheia de trabalho, um personagem que seja interessante, me desafie a ponto de eu conseguir parar um pouco as coisas que eu estou fazendo, claro que eu vou fazer com maior prazer e amor", afirma.

Até lá, Ewbank volta às telas comandando "No Paraíso com Gio Ewbank", série de verão que será exibida no canal pago a partir de janeiro com participações de artistas como Bruna Marquezine, Iza e Preta Gil.

A nova atração será um programa de entrevistas ambientado em Fernando de Noronha, onde Ewbank e Gagliasso mantêm uma pousada de luxo. A apresentadora receberá convidados e seu irmão, o artista plástico Gian Luca Ewbank, mostrará moradores e curiosidades da ilha.

É no local que ela passará, como de costume, o Réveillon. "Acho que Noronha é sempre um lugar e um momento em que a gente reúne os amigos que a gente mais ama para poder celebrar o que foi o ano e celebrar a chegada do próximo com amor."