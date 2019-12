ARTIGO O melhor ano do resto de nossas vidas Paulo Camargo é presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo

Paulo Camargo_Presidente_do_McDonads_e_Viviane_Senna_McDiaFeliz_2018 Foto: Divulgação

Parafraseando o título do filme de Joel Schumacher, O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, acredito que 2019 tenha sido um dos períodos mais especiais para o McDonald’s no Brasil e que, daqui para frente, seguiremos colhendo frutos desse momento de transformação tão intenso vivido pela companhia.

Neste ano, completamos 40 anos no país e ganhamos fôlego para mais algumas décadas! Quanta história, quantos motivos para celebrarmos! Somos parte da memória afetiva de milhões de pessoas, que nos contam sobre a primeira vez que estiveram em nossos restaurantes, sobre sua primeira oportunidade de trabalho na rede, sobre celebrar a festa de casamento com Big Mac, sobre se tornar um fornecedor qualificado a partir da parceria conosco.

Fortalecemos nossa conexão com os clientes, criando produtos a partir do que eles nos indicaram, e celebramos essa intimidade com a mudança das fachadas de alguns dos nossos restaurantes, que se tornaram Méqui, Méquim e Emicidonálds. Mais do que nunca, prezamos pela evolução da marca, mas sem perder a relação duradoura que temos com os consumidores.

Evoluímos na comunicação com nossos stakeholders, nas campanhas de Marketing e nos pontos de contato com os clientes, que hoje usufruem de uma rede muito mais moderna e tecnológica, além de atendentes menos robotizados. O cardápio infantil também passou por alterações e, hoje, reflete os hábitos alimentares das famílias, que buscam opções com menos açúcares e sódio, reforçadas pelas frutas e vegetais.

Alcançamos a marca de mil restaurantes no país, com a inauguração do icônico Méqui 1000, localizado em um casarão na Avenida Paulista, em São Paulo. Em menos de três meses, o local já virou atração e um ponto de encontro democrático, reunindo estudantes, trabalhadores e turistas em qualquer hora do dia ou da noite, para curtir os espaços ‘instagramáveis’ e um cardápio exclusivo.

Tudo isso foi coroado com o aumento do nosso share de mercado, além de reconhecimentos e premiações. E nada seria possível sem o comprometimento dos 50 mil funcionários da rede, dos nossos franqueados, dos fornecedores e, claro, de todos os nossos clientes. Podem esperar que em 2020 tem mais!

Um Feliz Ano Novo a todos!